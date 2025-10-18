Everton takipte

Fenerbahçe forması giyen Fred için İngiltere'den yakın takip. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın sarılacivertlilerin başarılı orta saha oyuncusu ile ilgilendiği öne sürüldü. Goodison News'te yer alan habere göre; Everton, yaz transfer döneminde 32 yaşındaki futbolcu ile anlaşmak için zemin aradı ancak transferin gerçekleşmemesinde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun etkili olduğu öne sürüldü. Bilindiği üzere Everton, Brezilyalı futbolcunun transferini gerçekleştiremeyince Merlin Rohl'u kadrosuna katmıştı. Everton'un ara transfer döneminde oyuncu için yeni bir hamle yapabileceği iddia edilirken Kanarya'nın böyle bir istek halinde vereceği cevap merak konusu oldu. Bu sezon 14 resmi maçta süre bulan Fred, 1 kez fileleri havalandırdı.

İHTİMAL ÇOK DÜŞÜK

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösterilen Fred'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu arada Kanarya ile adı anılan Kim Min-Jae'nin sarı-lacivertli ekibe dönme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Bild'in haberine göre; Bayern Münih forması giyen Kim Min- Jae'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenmiyor. Fenerbahçe'nin, Güney Koreli stoperi devre arasında kiralayabileceği konuşuluyordu.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK TOPLANTI

FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda, kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek. Kulüp başkanı Sadettin Saran'ın toplantıda konuşma yapması bekleniyor.Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un da toplantıya katılması bekleniyor. Böylece üç başkan, F.Bahçe için bir araya gelecek. Aziz Yıldırım'ın yetki konusunda konuşma yapması gündemde.