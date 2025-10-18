Zehra’nın kardeşi İrem F.Bahçe’de

MİLLİ voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Sarı-lacivertli formayla bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alırken, sporseverler iki kardeşin birbirine olan benzerliğine dikkat çeken yorumlar yaptı. Şu anda Fenerbahçe II kadrosunda yer alan 21 yaşındaki genç pasör çaprazının paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"İKİZ GİBİLER" YORUMU

SPORSEVERLER, genç voleybolcunun, 26 yaşındaki ablası Zehra Güneş ile olan benzerliği nedeniyle "İkiz gibiler" yorumları yaparken ablası gibi gelecekte başarılı olmasını temenni ettiler. Kariyerine 2019 yılında TVF Spor Lisesi'nde başlayan, 2021'de VakıfBank II forması giyen İrem Güneş, sonrasında Karayolları ve Edremit Bld. Altınoluk takımlarında da forma giydi. Genç oyuncu ardından da sarı-lacivertli ekiple anlaştı. Zehra ise 2017 yılından bu yana VakıfBank'ta görev yapıyor.