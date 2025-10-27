F.BAHÇE Gaziantep virajında

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ligde son oynadığı Fatih Karagümrük mücadelesini 2-1 kazanan sarılacivertliler, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı da 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Kanarya, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu. Sakatlığını atlatan Jhon Duran'ın ise Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise kadroda yer alıyor.