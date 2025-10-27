Fenerbahçe şov yaptı! Talisca attığı gollerle parmak ısırttı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Sarı-lacivertliler, iyi başladığı mücadelede Youssef En-Nesyri'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

EN- NESYRI'DEN DUBLE

Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, aradığı golü yine En-Nesyri ile buldu. Faslı yıldız, 22. dakikada Asensio'nun pasında topu ağlara göndererek takımını 2 farklı öne geçirdi.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçilen mücadelede taraflar girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

TALISCA'DAN ARKA ARKAYA GOLLER

Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca, 81. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu ağlara göndererek farkı 3'e çıkarak golü kaydetti. Brezilyalı yıldız, 88. dakikada uzak mesafeden attığı golle mücadelede son sözü söyleyen isim oldu.

Son bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

ANTEP 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte 86. dakikada Abena, VAR kontrolünün ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI

Puanını 22'ye yükselten sarı-lacivertliler, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi hata yapmadı.

BURAK YILMAZ İLK KEZ KAYBETTİ

Burak Yılmaz yönetimindeki ilk mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 17 puanla 6. sırada kaldı. Kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.