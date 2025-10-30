Fenerbahçe’de Ederson duvarı

UZUN yıllar sonra Fenerbahçe kalesi emin ellerde. Sezon başında Manchester City'den transfer edilen Ederson şu ana kadarki performansıyla göz kamaştırdı. Oynadığı 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Brezilyalı yıldız, yüzde 90 kurtarış yüzdesinde sahip. Ederson, 10 şutta kalesinde sadece 1 gol gördü. Tecrübesiyle kalesinde güven veren 32 yaşındaki Sambacı, aynı zamanda yeni oyun sisteminde büyük öneme sahip. Topu oyuna sokma yeteneğiyle sarı-lacivertli takımı adeta bir maestro gibi yönetiyor, attığı 50-60 metrelik isabetli paslar takımı rahatlatıyor, rakibin baskısını azaltıyor. Volkan Demirel sonrası 1 numaralı mevkii de epey bir sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde taraftarlarda rahatladı. Ederson'un savunma hattında oynayan oyuncularla da arasında harika bir iletişim bulunuyor. Bu da Fenerbahçe'nin savunma hattında ve topla çıkarken, rahat hareket etmesini sağlıyor.