  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de Ederson duvarı

Fenerbahçe’de Ederson duvarı

Sarı-lacivertlilerde yıllar süren kaleci problemi Sambacı Ederson’nu gelişiyle son buldu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Fenerbahçe’de Ederson duvarı

UZUN yıllar sonra Fenerbahçe kalesi emin ellerde. Sezon başında Manchester City'den transfer edilen Ederson şu ana kadarki performansıyla göz kamaştırdı. Oynadığı 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Brezilyalı yıldız, yüzde 90 kurtarış yüzdesinde sahip. Ederson, 10 şutta kalesinde sadece 1 gol gördü. Tecrübesiyle kalesinde güven veren 32 yaşındaki Sambacı, aynı zamanda yeni oyun sisteminde büyük öneme sahip. Topu oyuna sokma yeteneğiyle sarı-lacivertli takımı adeta bir maestro gibi yönetiyor, attığı 50-60 metrelik isabetli paslar takımı rahatlatıyor, rakibin baskısını azaltıyor. Volkan Demirel sonrası 1 numaralı mevkii de epey bir sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde taraftarlarda rahatladı. Ederson'un savunma hattında oynayan oyuncularla da arasında harika bir iletişim bulunuyor. Bu da Fenerbahçe'nin savunma hattında ve topla çıkarken, rahat hareket etmesini sağlıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA