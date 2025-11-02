Süper heyecan

SÜPER Lig'de bugün nefesler tutulacak, Beşiktaş kritik derbide bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Kara Kartal, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi. Ligde son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor. Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan F.Bahçe ise 3. sırada bulunuyor. F.Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK deplasmanından da 3 puanla ayrılan Fener, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.

KARTAL TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de de sakat oyuncu bulunmazken, Mert Hakan'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk ise henüz affedilmedi.

362. RANDEVU

BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe, 362. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te F.Bahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fener 135, Beşiktaş ise 129 galibiyet aldı. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

İKİŞER İSİM SINIRDA

BEŞİKTAŞ'TA 2 futbolcu, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Savunma oyuncuları Uduokhai ile Emirhan, derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacak. F.Bahçe'de de derbi öncesinde 2 oyuncu kart ceza sınırında bulunuyor. İsmail ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda Kayserispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

CENGİZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

BEŞİKTAŞ'IN sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bugünkü derbide siyah-beyazlı formayla boy gösterecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, şans verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek. Cengiz Ünder, bu sezon siyahbeyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.