Fenerbahçe’den Mateta atağı

Süper Lig'de aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için düğmeye bastı. Ocak ayında eksik bölgeleri tamamlamak için çalışmalara başlayan yönetimin önceliği golcü transferi oldu. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemindeki sürpriz hedefi ortaya çıktı. Kanarya'nın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Jean-Philippe Mateta ile ilgilendiği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin, Fransız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Kongo asıllı Fransız futbolcunun, güncel piyasa değeri ise yaklaşık 35 milyon Euro.

HEMEN TEMASA GEÇİLECEK

Sarı-lacivertli yönetim futbolcunun futbolcu ile maliyet araştırması yaptığı ve ocak ayı gelmeden bir girişimde bulunacağı ifade edildi. Fransa'da Chateauroux altyapısından yetişen Mateta; daha sonra Lyon, Le Havre ve Mainz formalarını giydikten sonra 2022 yılında Crystal Palace ekibine transfer oldu. Fransa Milli Takımı'nda da 8 kez forma giyen 28 yaşındaki golcü oyuncu 8 maçta fileleri 6 kez havalandırdı.