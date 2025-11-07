İsmail Yüksek için Madrid’e ret geldi

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek bu sezon ortaya koyduğu performansla en çok konuşulan futbolcuların başında geliyor. Edson Alvarez'le orta sahada iyi bir ikili oluşturan milli futbolcu, Avrupa ekiplerinin de radarında. Atletico Madrid'in İsmail Yüksek için harekete geçtiği iddia edilirken, Avrupa'nın başka kulüplerinin de 26 yaşındaki futbolcuyu izlemek için maçlara gözlemci gönderdiği biliniyor. Son olarak Fenerbahçe'nin İsmara il Yüksek için aldığı transfer kararına ilişkin yeni bir iddia gündeme getirildi. İddiaya göre Fenerbahçe'nin İsmail getiril- Yüksek'in menajerine bu sezon özelinde futbolcuyu satmayacağını rapor etti. Madrid ekibinin İsmail için 15 milyon Euro'yu Madgözden çıkardığı ifade ediliyor.