Tedesco’dan ‘af’ yok

DOMENİCO Tedesco yönetiminde iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor. Süper Lig'de ikinci sıraya yükselen ve lider G.Saray ile puan farkını 4'e indiren Fener'de gözler kadro dışı bırakılan oyunculara çevrildi. Berabere sona eren Samsunspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un durumunun ne olacağı merak ediliyor. Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için Tedesco'dan görüş aldı. Alman hoca ile yapılan görüşmede, "Hocam ihtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" denildi. Genç çalıştırıcı, "Hayır şimdilik ihtiyacım yok" deyince her iki futbolcunun af konusu rafa kaldırıldı.

AYRILIK YAKIN

Yaz döneminde Japonya'ya giden ancak son anda Türkiye'de kalan Cenk Tosun'un devre arasında bonservisini alarak ayrılmasına yeşil ışık yakıldı. İrfan Can Kahveci içinde bonservis belirlenecek ve kendisini isteyen kulüplerle görüşmeye oturulacak. A Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservisi için düşünülen rakamın en az 7 milyon Euro olduğu konuşuluyor.