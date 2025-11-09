Fenerbahçe, Kayserispor engelini 4 golle aştı! Zirvede fark bire indi...

Trendyol Süper Lig 12.hafta maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Chobani Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetti.
Fenerbahçe, mücadeleye, "Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Talisca, Kerem." 11'iyle başladı.
Konuk ekip Kayserispor ise "Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso, Onughka." kadrosuyla sahada yer aldı.
Sarı-lacivertli takım mücadeleyi; 38.dakikada Marco Asensio, 40 ve 50.dakikalarda Dorgeles Nene ve 63.dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attı gollerle 4-2 kazandı. Konuk ekip Kayserispor'un iki golü de 53 ve 75.dakikalarda Onughka'dan geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 28 yaparak lider Galatasaray ile farkı 1'e indirdi. Kayseri temsilcisi ise bu sezon beşinci yenilgisini aldı ve 9 puanla küme düşme hattının içerisinde yer aldı.
Süper Lig'e verilecek milli aranın ardından Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
RİZESPOR MAÇINDA CEZALI
Mücadelenin 46. dakikasında sarı kart gören Nelson Semedo, cezalı duruma düştü. Portekizli futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
10 KASIM UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne "Emanetin Sözümüzdür" tişörtüyle çıktı. Öte yandan karşılaşma öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı ile "En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır" yazılı pankart açıldı.