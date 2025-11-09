Fenerbahçe, Kayserispor engelini 4 golle aştı! Zirvede fark bire indi...

Sarı-lacivertli takım mücadeleyi; 38.dakikada Marco Asensio, 40 ve 50.dakikalarda Dorgeles Nene ve 63.dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attı gollerle 4-2 kazandı. Konuk ekip Kayserispor'un iki golü de 53 ve 75.dakikalarda Onughka'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 28 yaparak lider Galatasaray ile farkı 1'e indirdi. Kayseri temsilcisi ise bu sezon beşinci yenilgisini aldı ve 9 puanla küme düşme hattının içerisinde yer aldı.