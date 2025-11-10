Kanarya affetmedi

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle çıkışını sürdüren Fenerbahçe, 12. haftada sahasında Kayserispor engelini de kayıpsız geçti: 4-2. 38'de ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem ile paslaşan Talisca, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya ara pasını aktardı. İspanyol futbolcunun yerden sert plasesi köşeden direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu golden 2 dakika Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fred, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu. Genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 2-0. İkinci yarıda ev sahibi F.Bahçe'nin yanı sıra Kayserispor da çok fazla pozisyona girdi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

50'de Kerem'in pasında topla buluşan Nene'nin şutu ağlara gitti: 3-0. 53'te Cardoso'nun ara pasında topu alan Onugkha'nın rakibinden sıyrılıp çektiği şut filelere gitti: 3-1. 63'te Fred'in ara pasında Kerem'in gelişine şık plasesi kalecinin solundan ağlara gitti: 4-1. 74. dakikada savunmadan topla çıkan Opoku'nun ara pasında araya sarkan Onugkha'nın sert şutu kaleci Ederson'un altından ağlara gitti ve skor 4-2 oldu. 90+3'te Opoku'nun ortasında Tuci'nin kafa vuruşu direkten döndü ve maç 4-2 sona erdi.