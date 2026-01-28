Fenerbahçeli oyuncudan şok hareket! Herkes bunu konuşuyor

Trendyol Süper Lİg'de transferlerle çok konuşulan Fenerbahçe, çok sayıda yıldızı renklerine bağladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Al-Nassr'ın ara transfer döneminde Aston Villa'dan 77 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçeli taraftarların da performansını eleştirdiği Duran ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, son günlerde birkaç Avrupa kulübünün Jhon Duran'a ilgi gösterdiğini açıkladı.

Romano, kararın Fenerbahçe ve Duran'a bağlı olduğu ancak Kolombiyalı futbolcuyla ilgilenen takımların genç oyuncuyu kadrolarına katmaya istekli olduğun vurguladı. Öte yandan Jhon Duran'dan da sosyal medyada gündem olan bir hareket geldi.

Jhon Duran bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.