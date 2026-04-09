Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Brezilyalı oyuncu sezon sonu ayrılıyor

Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Brezilyalı oyuncu sezon sonu ayrılıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni sezonuna hazırlanırken transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kadroda değişiklikler gündemde. Bu kapsamda, takımda yolları ayrılacak oyuncuların listesi de şekillenmeye başladı ve ilk ayrılık netleşti. İşte detaylar…

SABAH

Son Güncelleme:

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Derbide galip gelen sarı-lacivertliler, sezonun geri kalanında tüm maçları kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Öte yandan Kanarya'da gelecek sezonun kadro planlaması da hız kesmeden sürüyor. Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, kadroya katılacak yeni isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncuları da belirliyor. Yönetim ve teknik ekip, takımın kalitesini artırmak amacıyla bazı oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor.

FRED AYRILIYOR

Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılıyor.

Haberde, sarı-lacivertli kulübün tecrübeli oyuncuya transferi konusunda kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

BREZİLYA'YA DÖNÜYOR

33 yaşındaki futbolcunun ülkesine dönmek istediği ve kariyerini burada sürdürmek istediği de aktarıldı.

40 MAÇTA OYNADI

Fred, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplamda 40 karşılaşmada görev aldı.

