Fenerbahçe'de ayrılık sinyali! Brezilyalı oyuncu sezon sonu ayrılıyor

Süper Lig 'in 29. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Derbide galip gelen sarı-lacivertliler, sezonun geri kalanında tüm maçları kazanıp Galatasaray 'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Öte yandan Kanarya'da gelecek sezonun kadro planlaması da hız kesmeden sürüyor. Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, kadroya katılacak yeni isimlerin yanı sıra ayrılacak oyuncuları da belirliyor. Yönetim ve teknik ekip, takımın kalitesini artırmak amacıyla bazı oyuncularla yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor.