Yeni dörtlüden eski etki

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, hücum hattının sergilediği performans camiayı heyecanlandırıyor.

Sarı-lacivertlilerin Marco Asensio, Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşan hücum hattı, kulübün son şampiyonluğunu kazandığı efsane kadronun ileri hattının istatistiklerine yaklaştı. Fener'in bu sezonki skor yükünü sırtlayan dört yıldız, toplamda 65 gollük devasa bir katkıya ulaştı. Kanarya'da Asensio 11 gol, 12 asist, Talisca 15 gol, 4 asist, Nene 10 gol, 3 asist ve Kerem ise 5 gol, 5 asiste imza attı. Fenerbahçe'nin son lig şampiyonluğunu elde ettiği 2013- 2014 sezonunda Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Dirk Kuyt ve Pierre Webo dörtlüsü, sezonu toplamda 70 gol katkısıyla tamamlamıştı. O dönem "Mahşerin Dört Atlısı" olarak adlandırılan bu grubun performansı, şampiyonluğun en büyük anahtarı olmuştu.

SADECE 7 GOL KALDI

Fener'de o sezon Sow 15 gol, 7 asist, Emenike 12 gol, 9 asist, Kuyt 10 gol, 6 asist ve Webo 9 gol, 2 asist yapmıştı. Mevcut performans grafiği dikkate alındığında, Asensio ve arkadaşları sadece 5 gol katkısı daha yapmaları halinde son şampiyon kadronun hücum verimliliğini yakalamış olacak.