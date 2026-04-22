Fener havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a mağlup olarak kupadan elenirken, yeşil-beyazlılar yarı finale yükseldi: 1-0. Konyaspor'un yarı finaldeki rakibi yarın oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçının sonucunda belli olacak. 6. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı. 37'de sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda kaleci Ederson topu çeldi. 61'de Levent'in sol çaprazdan ceza alanına ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu yandan auta çıktı. 67'de Kante'nin ara pasıyla ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

SKORU BELİRLEDİ

70'de Semedo'nun ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında Skriniar'dan seken top Kerem'de kaldı. Kerem'in şutu üstten auta çıktı. Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi. 97'de Guendouzi'nin pasıyla topla buluşan Brown'ın ceza alanı içerisinden şutunu kaleci Bahadır kornere çeldi. 116'da ceza alanı sağ tarafından Svendsen'in ortasında Ederson'un uzaklaştırdığı top Kramer'in önüne düştü. Kramer, Semedo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. 120'de VAR tavsiyesi üzerine hakem Ozan Ergün, Kramer'in yerde kaldığı pozisyonu izledi. Hakem pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 120+2'de Jevtovic, penaltı atışını gole çevirdi: 1-0. Kalan dakikalarda gol olmadı ve Konya 1-0 kazandı.

TEDESCO'DAN KUPA AYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Rizespor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Çağlar, Brown, Nene ve Talisca'nın yerlerine Oostorwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek ile Musaba'ya ilk 11'de forma şansı verdi. Öte yandan Fenerbahçe'de iki eksik vardı Sarılacivertlilerde Edson Alvarez ve Asensio sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

ASENSİO BELİRSİZLİGİ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalan İspanyol yıldız, kupadaki Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı. Asensio, Galatasaray ile hafta sonunda oynanacak dev derbide kadroda yer alacak. 30 yaşındaki futbolcunun derbide ilk 11'de olup olmayacağı ise son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi öncesi son antrenmanın ardından Asensio için kararını verecek.