Fener’in tadı tuzu yok

Fenerbahçe, son 4 gün içinde oynadığı iki kritik karşılaşmada aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada uzatma dakikalarına önde giren Fenerbahçe, 90+8. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Konyaspor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarının son anlarında gol yedi. Fenerbahçe, 120+2. dakikada penaltıdan gelen golle sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti. İstanbul temsilcisi yaklaşık 12 yıl süren lig şampiyonluğu hasretini bitirmek amacıyla başladığı sezonda son 4 haftaya liderin 4 puan gerisinde girerken, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde havlu atarak büyük bir şok yaşadı.