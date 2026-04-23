Tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ama yüzü yine gülmedi: Fenerbahçe'ye ağır fatura!

Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ama yine yüzü gülmedi. Şubat ayında Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham'a elenen sarı-lacivertliler, nisanda Konyaspor'a boyun eğerek Türkiye Kupası 'na çeyrek finalde havlu attı.

REKOR HARCAMA YAPTI

142 milyon Euro (7.5 milyar TL) ile kulüp tarihinin en yüksek bonservis harcaması yapılmasına rağmen taraftar yine hüsran yaşadı.

İKİ TRANSFERİ 15 TAKIMA BEDEL

Sezon başında Kerem'e (22.5 milyon Euro) ara transferde ise Guendouzi'ye (28 milyon Euro) ödenen bonservisle iki rekor kırıldı.

Kasadan çıkan toplam 142 milyon Euro bonservis, G.Saray (344 milyon) ve Beşiktaş (185 milyon) hariç diğer takımların kadro değerinden daha fazla oldu.