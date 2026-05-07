Fenerbahçe kongre tarihi ve başkan adayları | Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe adayları kimler?

Fenerbahçe S.K.'de olağanüstü seçimli genel kurul süreci için geri sayım başladı. Kulüp başkanı Sadettin Saran tarafından yapılan açıklama sonrası seçim tarihine ilişkin takvim netleşirken, camiada başkan adayları ve olası isimler gündemin ilk sırasına yerleşti. Başkanlık yarışında adı sıkça geçen Aziz Yıldırım hakkında yeniden aday olup olmayacağı merak edilirken, kongre süreci taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Peki Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman yapılacak ve adaylar kimler olacak? İşte detaylar…
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu.
AZİZ YILDIRIM'DAN BİRLEŞME ÇAĞRISI
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yıldırım, ayrıca diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayan ilk isim Barış Göktürk oldu. Göktürk, teknik direktör tercihi konusunda hibrit bir modelin daha sağlıklı olacağını belirtti. Yerli ya da yabancı teknik direktör tercihinde, diğer tarafa ait profesyonel destek alınabileceğini ifade etti.
Diğer taraftan Hakan Safi, başkanlığa aday olduğunu şu sözlerle ilan etti: "Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum."