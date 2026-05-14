Fenerbahçe’de dev gelir beklentisi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonrası yeni sezonun kadro planlaması çalışmalarına hız verilmesi beklenirken, ayrılığı gündemde olan isimlerin başında Jayden Oosterwolde geliyor. Sarı-lacivertliler, Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Oosterwolde'yle birlikte 7 futbolcudan bonservis geliri bekliyor. Sarı lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin öncelikli hedeflerinden biri oyuncu satışı konusu olacak.

LİSTEDE İSİM ÇOK

Takımda istenmeyen futbolcuların yanı sıra bonservis geliri elde edilecek isimler de bulunuyor. Bu futbolcuların başında ise Jayden Oosterwolde geliyor. Roma'nın talip olduğu Oosterwolde'nin yanı sıra Ederson'u da Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Real Betis, Sofyan Amrabat'ın opsiyonunu kullanmak isterken; Archie Brown, Dominik Livakovic, Dorgeles Nene ve Fred de transferin gözde isimleri konumunda. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi, söz konusu 7 futbolcunun satışından 100 milyon euroluk bonservis geliri hedefliyor.