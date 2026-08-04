Fenerbahçe kanatlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Milan'ın yıldız ismi Rafael Leao transferinden istediği sonucu alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Kanat hattını güçlendirmek isteyen yönetimin, Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr transferinde önemli aşama kaydettiği öğrenildi. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Senegalli yıldızın transferini bitirmeye çok yakın.

43 MAÇTA 11 GOL ATTI

Taraflar arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, son detayların da kısa süre içinde netleşmesi ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor. 27 yaşındaki Ismaila Sarr, geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 43 resmi maçta 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Hızı, bire birdeki başarısı ve hücumdaki etkili oyunuyla öne çıkan Senegalli yıldızın, sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu belirtiliyor.