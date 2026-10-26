RAMS Park’ta dev derbinin galibi Galatasaray: Osimhen şov yaptı, Fenerbahçe 2-1 yıkıldı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı 90 dakikada gülen taraf, ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek hanesine altın değerinde 3 puan yazdırdı.

OSİMHEN SAHNEDE: İLK YARIYA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren temposu yüksek geçen mücadelenin düğümünü dünya starı Victor Osimhen çözdü. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Nijeryalı golcü, ceza sahasına girer girmez yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son dakikalarında vites yükselten Galatasaray, 44. dakikada bir kez daha Osimhen'in ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı ve soyunma odasına rahat bir üstünlükle girdi.