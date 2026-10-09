Fener’in jokeri Oğuz

FENERBAHÇE'DE yeni sezon kadro yapılanması sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarında Oğuz Aydın da önemli bir yer tutuyor. İlk 11'deki konumu henüz garanti olmayan milli futbolcu, farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle teknik heyetin elini güçlendiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Asıl mevkisi sol kanat olan Oğuz Aydın, ihtiyaç halinde sağ kanat ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, özellikle yoğun maç trafiğinde teknik heyetin alternatifleri arasında yer alıyor.

FORMA GARANTİSİ İSTİYOR

İSMAİL Kartal'ın, Oğuz Aydın'ı Semedo, Greenwood ve Kerem'in alternatifi olarak değerlendirdiği öğrenildi. Milli oyuncunun farklı pozisyonlarda görev yapabilmesi, kadro planlamasında kendisine önemli bir avantaj sağlıyor. Forma rekabetinin yüksek olduğu sarı-lacivertli ekipte Oğuz Aydın'ın öncelikli hedefi ise düzenli olarak forma şansı bulmak. Milli futbolcu, teknik heyetin kendisine vereceği görevleri en iyi şekilde değerlendirerek ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak istiyor.