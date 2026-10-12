F.Bahçe’nin keyfi yerinde

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarılacivertliler, Süper Lig'de oynadığı 7 maçın ardından en golcü takım konumunda bulunuyor. Kanarya, 7 maçta rakip filelere 19 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio ise golle geri döndü. Çaykur Rizespor karşısında maça ilk 11'de başlayan Asensio, takımının ilk golünü kaydetti. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, Süper Lig'deki son 3 maçında da gol yememiş oldu.

İRFAN KENDİNE GELDİ

SARI-LACİVERTLİ ekibin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, son 2 Süper Lig maçında 2 gol ve 2 asistlik katkısıyla dikkat çekti. İrfan Can, Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımını 2-0 öne geçiren golü attı. 6'ncı haftadaki Eyüpspor maçında da 1 gol ve 2 asistlik katkı veren 31 yaşındaki futbolcu, son 2 maçta 2 gol ve 2 asiste ulaştı. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği maça 80'inci dakikada dahil olan Oğuz Aydın, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.