CANLI | Aston Villa - Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu: Temsilcimiz Villa Park’ta sahne alıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya konuk oluyor. Villa Park'ta oynanan ve futbolseverlerin büyük merakla beklediği karşılaşma saat 22.00'de.

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İLK 11'LER NETLEŞTİ

Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 kadroları şu şekilde ilan edildi:

Aston Villa XI: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelöf, Cash, Gomes, Kamara, Buendia, Manzambi, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe XI: Ederson, Archie Brown, Nathan Aké, Milan Škriniar, Nélson Semedo, Mattéo Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi.