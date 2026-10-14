Fenerbahçe gurbette terleyecek

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

4. RANDEVU OLACAK

FENERBAHÇE ile Aston Villa, 2026 yılında ikinci kez oynayacak. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında iki takım İstanbul'da karşılaşırken, bordo-mavililer sahadan 1-0 galip ayrıldı. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, Aston Villa ile bugün 4. kez rakip olacak. Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.