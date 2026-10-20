Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi’nde Kritik Viraj: Slavia Prag Kadıköy’de Sahne Alıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe 3. hafta mücadelesinde Çekya ekibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşıyor. Kadıköy'de taraftarının müthiş desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa'daki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 19.45'te başlayan karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor. Futbolseverler bu kritik mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebiliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat.

Slavia Prag: Markovic, Suleiman, Vlcek, Zima, N'Guessan, Kubiak, Nowak, Moses, Ayaosi, Provod, Sturm.

KADRODAKİ EKSİKLER

Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Müldür ve Marco Asensio kadroda yer almazken, teknik heyet sahaya galibiyet parolasıyla çıktı. Fenerbahçe, bu mücadeleden başarılı bir sonuçla ayrılarak taraftarını sevindirmenin peşinde