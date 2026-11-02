Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni teknik direktörünü belirledi

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör konusunda acele etmek istemiyor, milli araya kadar oynanacak 3 maça Dirk Kuyt ile çıkmayı planlıyordu. Ancak Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası tüm dengeler değişti.
Başkan Aziz Yıldırım'ın yerli bir teknik adam istemediğini net bir şekilde dile getirmesinin ardından dün toplanan sarı-lacivertli yönetim, yabancı isimler üzerinde durum değerlendirmesi yaptı.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktör listesinin ilk sırasına Sergio Conceiçao yerleşti.
Portekizli çalıştırıcı, geçen sezon Sadettin Saran'ın da gündemine gelmiş hatta kendisiyle anlaşma sağlanmıştı.
Sezonun ilerlemiş olması nedeniyle Saran, tercihini Domenico Tedesco ile devam etmekten yana kullanmıştı.
Sarı-lacivertli yönetim Portekizli teknik direktör ile bu hafta görüşecek.
Conceiçao son olarak Al-İttihad'ı çalıştırmış, Haziran 2026'da görevinden ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Conceiçao'nun yanı sıra Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar da temas kurulan isimler arasında yer alıyor. Bu üç isim de şu an boşta.
51 YAŞINDA 13 KUPASI VAR
Kariyerinde önemli başarılara imza atan Sergio Conceiçao 51 yaşında olmasına rağmen teknik adamlık kariyerinde 13 kupa kaldırdı.En büyük başarılarını 7 yıl görev yaptığı Portekiz ekibi Porto ile yaşadı. 3 Portekiz Lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası aldı.
Milan ile 1 İtalya Süper Kupası kaldırdı. Standard Liege ile 1 Belçika Kupası kaldırdı.