Göztepe yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de sürpriz karar! Yeni teknik direktörünü belirledi

Sarı-lacivertli yönetim Portekizli teknik direktör ile bu hafta görüşecek.

Sezonun ilerlemiş olması nedeniyle Saran, tercihini Domenico Tedesco ile devam etmekten yana kullanmıştı.

Fenerbahçe, Conceiçao'nun yanı sıra Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar da temas kurulan isimler arasında yer alıyor. Bu üç isim de şu an boşta.

51 YAŞINDA 13 KUPASI VAR

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Sergio Conceiçao 51 yaşında olmasına rağmen teknik adamlık kariyerinde 13 kupa kaldırdı.En büyük başarılarını 7 yıl görev yaptığı Portekiz ekibi Porto ile yaşadı. 3 Portekiz Lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası aldı.