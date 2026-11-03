Conceıçao için geri sayım

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışında sona yaklaşıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin, 51 yaşındaki Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao ile anlaşma sağladığı ve deneyimli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü. Conceiçao'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek resmi görüşmeleri tamamlaması bekleniyor. Teknik direktör seçimi konusunda Fenerbahçe yönetiminde farklı görüşlerin ortaya çıktığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde 8 yöneticinin Aykut Kocaman'dan yana oy kullandığı, 5 yöneticinin ise Sergio Conceiçao'yu tercih ettiği ancak Aziz Yıldırım'ın takımın başında yabancı bir teknik direktör görmek istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan seçim sürecinde Sadettin Saran teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcı kariyerinde daha önce Olhanense, Coimbra, Braga, Vitoria, Nantes, Porto, Milan ve Alİttihad'da görev yaptı. Deneyimli teknik direktör haziran ayından bu yana boşta bulunuyor.

İKİ ADAY DAHA VAR

Sarı-lacivertlilerin yabancı teknik adam listesinde yalnızca Conceiçao bulunmuyor. Portekizli çalıştırıcının yanı sıra Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar gibi deneyimli isimlerin de adaylar arasında olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olurken, yönetimin vereceği nihai karar ve görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı yakından takip ediliyor. Conceiçao iddialarının resmiyet kazanıp kazanmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FENER'DE PORTEKİZ DÖNGÜSÜ

FENERBAHÇE, İsmail Kartal'ın ardından yine bir Portekizli teknik adama gitti. Fenerbahçe'de Sergio Conceiçao konusunda mutabakata varılmasının ardından "Portekizli teknik adam" döngüsü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler 2014-2015'te İsmail Kartal ile sezon sonunda yollarını ayırdı ve Vitor Pereira ile anlaşma sağladı. 2021-2022'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı ve İsmail Kartal göreve geldi. 2022-2023'te Jorge Jesus'un sezon sonunda görevden ayrılmasının ardından İsmail Kartal göreve geldi. 2023-2024'te İsmail Kartal ile sezon sonunda yollar ayrıldı ve Jose Mourinho göreve geldi. 2026-2027'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Sergio Conceiçao ile anlaşma sağlandı.