Fenerbahçe'de Kojo Oppong gelişmesi! Liverpool maçında oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Kojo Oppong gelişmesi yaşandı. Göztepe karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme gelen genç oyuncunun sağlık durumuna ilişkin merak edilen detaylar netlik kazandı.
FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI SAATİ
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 20.45'te başlayacak mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 44'ÜNCÜ MAÇ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 44'üncü maçına Liverpool karşısında çıkacak.
2 FUTBOLCU OYNAMAYACAK!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısına 2 oyuncu eksik olarak çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake forma giyemeyecek.
OPPONG'UN SON DURUMU NE?
Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong'un son durumu da belli oldu. beIN Sports'ta yer akan habere göre; Kojo Peprah Oppong'un yapılan MR incelemesinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı.
22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun günlük olarak takip edileceği ve Liverpool maçında forma giyip giyemeyeceğine karşılaşma öncesinde karar verileceği aktarıldı.