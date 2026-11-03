Fenerbahçe'de Kojo Oppong gelişmesi! Liverpool maçında oynayacak mı?

OPPONG'UN SON DURUMU NE?

Göztepe maçında sakatlık yaşayan Kojo Oppong'un son durumu da belli oldu. beIN Sports'ta yer akan habere göre; Kojo Peprah Oppong'un yapılan MR incelemesinde herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı.

22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun günlük olarak takip edileceği ve Liverpool maçında forma giyip giyemeyeceğine karşılaşma öncesinde karar verileceği aktarıldı.