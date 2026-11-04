Arda’dan F.Bahçe bayraklı taraftara jest

REAL Madrid formasıyla başarılı performansını sürdüren milli futbolcu Arda Güler, saha dışındaki hareketiyle de gündeme geldi. İspanyol ekibinin Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 asist yapan Arda Güler, devre arasında soyunma odasına yöneldiği sırada tribünden bir taraftarın forma isteğiyle karşılaştı. Kendisinden formasını isteyen taraftara ilk etapta elinden bir şey gelmeyeceğini işaret eden Arda Güler, kısa süre sonra kararını değiştirdi. Milli futbolcu, Fenerbahçe bayrağı taşıyan taraftara formasını çıkararak hediye etti. Arda Güler'in bu jesti karşısında büyük şaşkınlık yaşayan taraftar, yaşananları saniye saniye kaydetti.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

FORMAYI almanın mutluluğunu yaşayan taraftar, daha sonra Arda Güler'in formasını yüzüne kapatarak yaşadığı şaşkınlığı ve heyecanı üzerinden atmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.