Fener’de Belözoğlu tamam

İSMAİL Kartal'ın ardından yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao konusunda pürüz yaşandı. Portekizli teknik adamla yapılan görüşmelerde hem sözleşme şartlarına ilişkin taleplerinin değişmesi hem de maaş beklentisini yükseltmesi nedeniyle orta yol bulunamazken, sarı-lacivertliler bu gelişmenin ardından Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Yönetimin Portekizliden vazgeçtiği ve 46 yaşındaki Belözoğlu ile el sıkıştığı öğrenildi.

BUGÜN RAKİP LIVERPOOL

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bugün saat 20.45'te başlayacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz ekibi Liverpool ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, daha önce İngiliz takımlarıyla ise 24 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. Fener'de Asensio ve Ake forma giyemeyecek.