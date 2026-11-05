Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı!

Sarı-lacivertli futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Arca Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Belözoğlu yönetiminde başladı.

Fenerbahçe 'de İsmail Kartal 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu , sarı-lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

ÇİFT KALE İLE SONA ERDİ

Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILDI

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 60 dakika ve üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.