Belözoğlu düğmeye bastı

FENERBAHÇE'DE Teknik Direktör Emre Belözoğlu geçiş döneminde yaşanabilecek uyum sorununu tamamen ortadan kaldırmak için milli arada da yoğun mesai yapacak. Emre Belözoğlu ve ekibi önce her oyuncunun bugüne kadarki performans verilerini inceleyecek, ardından da bir değerlendirme yapacak. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu sonrasında ise milli takımlarına gitmeyen isimlerle cuma gününden itibaren tek tek görüşecek. Milli arada bütün sorunları çözerek sarı-lacivertli oyuncuların sadece sahaya odaklanmasını planlayan Belözoğlu'nun bire bir yapacağı toplantılarda bazı uyarılarda bulunacağı da bildirildi. 46 yaşındaki çalıştırıcı her oyuncudan sahada ne istediğini de detaylı olarak anlatacak.

KUYT İLE YOLLAR AYRILDI

FENERBAHÇE, sezon başında yardımcı antrenör olarak göreve başlayan, ardından İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında geçici olarak futbol A takımı sorumluluğunu üstlenen Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını yayımlanan veda mesajıyla açıkladı. Kuyt da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor. Bu bir veda değil, tekrar görüşene dek bir ara veriyoruz" derken, Emre Belözoğlu'na başarılar diledi.