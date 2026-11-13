Archie Brown Avrupa’da gözde

FENERBAHÇE'NİN İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa kulüplerinin transfer radarına girdi. Liverpool karşılaşmasının ardından birden fazla Premier Lig ekibinin, hem Fenerbahçe yönetimi hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmediği belirtiliyor. Brown için en ciddi adaylardan birinin ise Atletico Madrid olduğu iddia edildi. İspanyol devinin, sol kanat takviyesi isteyen teknik direktör Diego Simeone'nin talebi doğrultusunda İngiliz futbolcuyla ilgilendiği ve bu gelişmenin Fenerbahçe yönetimine iletildiği ifade edildi.