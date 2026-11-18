FENERBAHÇE'DE teknik direktör Emre Belözoğlu, milli takıma çağrılmayan Kerem Aktürkoğlu ile tesislerde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki oyuncuya gelen eleştirileri ve sahadaki görüntüsünü genç futbolcuya aktardı. Genç teknik adam ekibiyle birlikte oyuncunun artı ve eksilerini masaya yatırdı. Sarı-lacivertli çalıştırıcının, bu görüşmeyle Kerem'in form grafiğini en kısa sürede yukarı çekmeyi amaçladığı belirtildi. Emre Belözoğlu öğrencisine, "Gol atmayı çok kafana takıyorsun. Sen gol atan bir futbolcu olmanın yanı sıra asistlerinle de öne çıkan bir oyuncusun. Önceliğini hızına ve yapacağın asistlere ver. Sen sahada daha iyi oldukça gol atma şansın zaten kendiliğinden gelecek. Hücumdaki efektifliğini daha düzgün ve ölçülü kullanmalısın" dediği öğrenildi. Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.