FENERBAHÇE'DE ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerin iki golcüsü Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi hakkında dikkat çeken transfer iddiaları gündeme geldi. Belçikalı yıldız Lukaku'ya ülkesinden Anderlecht'in yanı sıra ABD ekipleri Chicago Fire ve Cincinnati'nin ilgi gösterdiği öne sürüldü. Anderlecht Başkanı Mark Coucke'nin de tecrübeli golcüye kapılarının açık olduğunu belirtmesi transfer iddialarını güçlendirdi. Ancak Belçika ekibinin ocak ayında bu transferi gerçekleştirmesinin ekonomik açıdan kolay olmadığı ifade ediliyor.

VALENCIA, MURIQI'Yİ İSTİYOR

FENERBAHÇE'NİN Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için ise İspanya'dan talip çıktı. El Gol Digital'de yer alan habere göre Valencia, ocak ayında hücum hattını güçlendirmek istiyor. İspanyol ekibinin transfer listesinde Artem Dovbyk ve Vedat Muriqi'nin bulunduğu belirtilirken, sportif direktör Braulio Vazquez'in ekonomik şartlar nedeniyle Dovbyk'a öncelik verdiği, teknik direktör Javier Aguirre'nin ise eski öğrencisi Muriqi'yi takımda görmek istediği aktarıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 9 gol ve 2 asist üreten Muriqi'nin geleceğinin ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor. Romelu Lukaku ise 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.