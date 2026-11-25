Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 haftada 5 puan toplayan sarı-lacivertliler ile 4 puana sahip Shakhtar Donetsk arasındaki mücadele büyük heyecana sahne olacak.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Kritik karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, müsabakada VAR görevini Stuart Attwell, AVAR görevini ise Darren England yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Karşılaşma öncesinde takımların sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'leri şöyle sıralandı:

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza ve Traore

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın ve Muriqi