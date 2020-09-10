Fatih Terim'den o isme veto!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Etebo'yu alarak orta sahaya ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Bu bölgeye bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı gündemine almıştı.

Sporx'te yer alan habere göre Tolgay Arslan'ın transferi bitme aşamasındayken; Fatih Terim devreye girerek transferi veto etti.

Galatasaray yönetiminin 600 bin euro karşılığında kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Tolgay için son sözünü söyleyen Terim, bu defteri açılmadan kapattı.

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