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Haberler Galatasaray Fatih Terim'den o isme veto!

'den o isme veto!

, yönetimin onayladığı transferini veto etti. Tolgay için son sözünü söyleyen Terim, bu defteri açılmadan kapattı.

Fatih Terim'den o isme veto!

10.09.2020, 17:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,17:09

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Etebo'yu alarak orta sahaya ilk hamlesini gerçekleştirmişti. Bu bölgeye bir oyuncu daha transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı gündemine almıştı.

Sporx'te yer alan habere göre Tolgay Arslan'ın transferi bitme aşamasındayken; Fatih Terim devreye girerek transferi veto etti.

Galatasaray yönetiminin 600 bin euro karşılığında kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Tolgay için son sözünü söyleyen Terim, bu defteri açılmadan kapattı.

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