Altyapısından çıktığı Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen Arda Turan, 9 yıl sonra ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Aslan'dan 2011'de ayrılan ve 3 bin 403 gün sonra G.Saray'da görev alma heyecanı yaşayan tecrübeli oyuncu dün kaptan olarak sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yeni oyuncularından Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu ile Oghenekaro Etebo, maç kadrosu dışında kaldı.

HASRET SONA ERDİ

Sarı-kırmızılı takım, yaklaşık 2 ay sonra sahasında lig maçına çıktı. Süper Lig'de sahasında son maçını 2019- 2020 sezonunun 33. haftasında Göztepe ile 18 Temmuz'da yapan Galatasaray, 56 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda rakip ağırladı. Türk Telekom Stadı'nın tribününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birlik mesajı yer aldı. Bakan Kasapoğlu adına tribünde yer alan pankartta "Süper bir lig olacak" ifadesi bulundu.