  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Galatasaray Johansen'e imzayı attırıyor! Omar ve Linnes'ten bilgi aldı

Johansen'e imzayı attırıyor! Omar ve Linnes'ten bilgi aldı

Orta saha transferi için gaza basan , ’dan ’i 1 yıllık kiralamak için son pürüzleri gideriyor. Linnes ve Omar’dan bilgi alan yıldız, imzaya çok yakın.

Galatasaray Johansen'e imzayı attırıyor! Omar ve Linnes'ten bilgi aldı

19.09.2020, 09:37

Galatasaray orta saha transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Stefan Johansen'i kadroya katmaya karar verdi. Fulham, bu mevkide birçok oyuncusu bulunduğu için 29 yaşındaki Norveçli'yi bırakmaya karar verdi. Cimbom, 2022'ye kadar kontratı bulunan Johansen'i 1 yıllığına kiralayacak. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunacak. Milli takımdan arkadaşları Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'den de bilgi alan Johansen'in, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

KADROYA ALINMADI

Johansen, Fulham'ın bu sezon ligde oynadığı Arsenal ve Lig Kupası'nda karşılaştığı Ipswich maçlarının kadrosuna alınmadı. Fulham menajeri Scott Parker, önceki gün takımdan ayrılmak isteyen hiçbir futbolcunun önünü kesmeyeceklerini de belirtti. Sarı-kırmızılı idarecilerin 1 milyon euro'nun altında bir bedelle kiralamaya yakın olduğu kaydedildi. Johansen geçen sezon Fulham ile 36 müsabakaya çıkarken 5 asist yapmayı başardı. Johansen, 8 numaralı pozisyonda görev yapıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Johansen'e imzayı attırıyor! Omar ve Linnes'ten bilgi aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA