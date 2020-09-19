Galatasaray Johansen'e imzayı attırıyor! Omar ve Linnes'ten bilgi aldı

Galatasaray orta saha transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, Stefan Johansen'i kadroya katmaya karar verdi. Fulham, bu mevkide birçok oyuncusu bulunduğu için 29 yaşındaki Norveçli'yi bırakmaya karar verdi. Cimbom, 2022'ye kadar kontratı bulunan Johansen'i 1 yıllığına kiralayacak. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunacak. Milli takımdan arkadaşları Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'den de bilgi alan Johansen'in, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

KADROYA ALINMADI

Johansen, Fulham'ın bu sezon ligde oynadığı Arsenal ve Lig Kupası'nda karşılaştığı Ipswich maçlarının kadrosuna alınmadı. Fulham menajeri Scott Parker, önceki gün takımdan ayrılmak isteyen hiçbir futbolcunun önünü kesmeyeceklerini de belirtti. Sarı-kırmızılı idarecilerin 1 milyon euro'nun altında bir bedelle kiralamaya yakın olduğu kaydedildi. Johansen geçen sezon Fulham ile 36 müsabakaya çıkarken 5 asist yapmayı başardı. Johansen, 8 numaralı pozisyonda görev yapıyor.