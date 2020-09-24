Galatasaray - Hajduk Split I CANLI ANLATIM

Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek Hajduk Split ile eşleşen Galatasaray, zayıf rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle yapacakları maçı önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.