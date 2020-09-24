Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek Hajduk Split ile eşleşen Galatasaray, zayıf rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle yapacakları maçı önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.
Galatasaray - Hajduk Split I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.