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Haberler Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dev derbi için geri sayım başladı. bu akşam sahasında 'yi konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç Stadyumu'nda oynanacak. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

27.09.2020, 10:19

Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı dev derbi için taraftarların bekleyişi sürüyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbi ile ilgili merak edilenler...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türk Telekom Arena'dan koronavirüs salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

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