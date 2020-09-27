Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geliyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı dev derbi için taraftarların bekleyişi sürüyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev derbi ile ilgili merak edilenler...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Türk Telekom Arena'dan koronavirüs salgını önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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