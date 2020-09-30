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Haberler Galatasaray Galatasaray - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'ın, UEFA Play-off Turu'nda İskoçya temsilcisi ile deplasmanda oynayacağı maç için geri sayım başladı.Takım kaptanı , gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı kadrosunda yer almadı. Futbolseverler kıyasıya mücadele ile Galatasaray - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...

Galatasaray - Rangers maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

30.09.2020, 11:12

Galatasaray - Rangers maçı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaşacak. Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Jesse Sekidika, bu maç öncesinde listeye dahil edildi. Peki Galatasaray - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Rangers maçı 1 Ekim 2020 tarihinde TSİ 21.45'te başlayacak. Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanacak maç Teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Sarı kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

LETONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

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