G.Saray saldırıyor

Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da yönetim, aradığı sağ kanat oyuncusunu Bulgaristan'da buldu. İstanbul ekibi, Levski Sofya'da forma giyen 21 yaşındaki Stanislav Ivanov'un transferini bitirmek için çalışmalara başladı. Bulgar basınında yer alan habere göre G.Saray'ın Stanislav Ivanov'u kadrosuna katmaya çok yaklaştığı belirtildi. Ivanov'un uzun süredir Türk devinin scout ekibi tarafından takip edildiği belirtildi. Teknik direktör Fatih Terim tarafından da transferin onaylandığı açıklandı. Genç futbolcunun hücumda farklı mevkilerde de forma giydiği ifade edildi. İstanbul temsilcisinin 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Stanislav Ivanov'u alacağı öğrenildi. Çift ayaklı olması nedeniyle her iki kanatta da görev alabilen Ivanov, şuana kadar 73 müsabakada rol aldı ve 12 gol 13 asistle oynadı.

SERİ ISRARI SÜRÜYOR

Bu arada Galatasaray yönetimi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'yi yeniden takıma kazandırmak için Fulham ile görüşmelerini sıklaştırdı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi. Bu sezon İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Jean Michael Seri'nin de İstanbul temsilcisine dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.



ARDA TURAN KAFİLEDE YOK

GALATASARAY, korona virüs testi negatif, çekilen akciğer tomografisi de temiz olan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Sonuçları temisz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" denildi.