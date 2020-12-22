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Haberler Galatasaray Fernando Muslera yeniden sakatlandı

yeniden sakatlandı

Fernando Muslera yeniden sakatlandı
Giriş Tarihi: 22.12.2020

Galatasaray'a Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekipte takıma dönmesi dört gözle beklenen Muslera yeniden sakatlandı. Galatasaray Kulübü'nden dün yapılan açıklamaya göre Muslera'nın pubis bölgesindeki ağrıları nedeniyle tedavisine başlandığı bildirildi. Geçen sezon 14 Haziran'da oynanan Çaykur Rize maçında sakatlanarak sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle ameliyat edilen 34 yaşındaki file bekçisi bu tarihten bu yana sarı-kırmızılı ekipte forma giyememişti. Yaklaşık iki hafta önce takımla yeniden çalışmalara başlayan Muslera'nın yeşil sahalardan ne kadar ayrı kalacağı belli olmadı. Sakatlık haberi Galatasaray camiasında şok yarattı.

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