Aslan’dan gol şov

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray dün sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 yenerek gol şov yaptı. 33 puana ulaşan Aslan, zirve takibini sürdürdü. Maçın 27. saniyesinde Emre Taşdemir'in sol taraftan verdiği pasta topla buluşan Diagne fileleri havalandırdı: 1-0. 30'da Arda'nın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-0. 44'te Übeyd'in hatalı verdiği pasta topla buluşan Belhanda top ağlara yolladı: 3-0. 45+1'de Belhanda, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0.





GOLLER DEVAM ETTİ

64'te Emre Akbaba'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Oğulcan düzgün bir şutla fileleri havalandırdı: 5-0. 65'te ceza sahası içinde Kerem, topu kurtardıktan sonra Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı, Halis Özkahya beyaz noktayı gösterdi. 67'de Babel atışı gole çevirdi: 6-0. Karşılaşmayı G.Saray 6-0 kazandı.



TERİM, 4 MAÇ SONRA TAKIMININ BAŞINDA

SÜPER Lig'de 13. hafta maçında Fatih Karagümrük önünde kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sonrasındaki ihlalleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 5 maçlık ceza, daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 4 müsabakaya indirildi. Terim, Süper Lig'deki Göztepe, Trabzon, Antalya ve Konya maçlarında yedek kulübesinde yer alamayarak cezasını doldurdu. Terim dün 4 değişiklik yaptı. Konya maçına ilk 11'de başlayan Ömer Bayram, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi. Luyindama, Linnes ve Saracchi ise yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Şener, Emre, Arda ve Marcao forma giydi.

OMAR'I UNUTMADILAR

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, Gençlerbirliği maçında attığı gol sonrası sevincini yıl başı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar'ın formasını tutarak kutladı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim de tedavisi süren Omar'ın formasıyla gol sevincini yaşadı. Belhanda da attığı 3 golle dün Ankara ekibi önünde hat-trick yaptı.



OZORNWAFOR'UN LİSANSI ÇIKARILDI

Yılbaşında yaşadığı talihsiz kaza sonrası tedavisi devam eden Omar'ın sözleşmesi askıya alındı. Omar'ın yerine geçtiğimiz sezon transfer edilen fakat sezon başında esame listesinde yer almayan Ozornwafor'a lisans çıkarıldı. Ozornwafor, Gençlerbirliği maçında yedekler arasında yer alıyor. 21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019'da Enyimba'dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak oynamıştı.