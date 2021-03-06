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Haberler Galatasaray Mohamed’e 1 maç ceza

Mohamed’e 1 maç ceza

Profesyonel Disiplin Kurulu, G.Saray Kulübü’nün golcü oyuncuya gösterilen kırmızı kartın iptaline yönelik talebini reddetti. Yıldız isme ayrıca 13 bin TL para cezası kesildi.

Mohamed’e 1 maç ceza

6.3.2021

Spor Toto üper Lig'in 28. hafta-sında Ankaragü-cü deplasmanın-da kırmızı kart gören G.Saray'ın golcü oyuncusu Mosta-fa Mohamed'in cezası belli oldu. Profesyonel Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılıla-rın kırmızı kartın iptali konusundaki başvurusunu reddede-rek golcü futbolcuya 1 maç ceza verdi. BU HAFTA YOKBöylelikle Mısırlı oyuncu yarın Sivasspor ile oynanacak randevu-da forma giyemeyecek. Mostafa Mohamed'e 1 maçlık ceza dışında ayrıca 13.000 TL'lik para cezasının da kesildiği açıklandı. Bu arada sarı-kırmızılı kulübün, itiraz dilek-çesinin detayları da ortaya çıktı. Galatasa-ray Kulübü'nün kırmızı kartın hatalı olduğunu belirterek, 2007 yılın-da oynanan Trab-zonspor-Beşiktaş karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaş file bekçisi Rüştü Reçber'i örnek gös-terdiği öğrenildi. RÜŞTÜ ÖRNEĞİCeza sahası dışında elle oynadığı gerekçe-siyle kırmızı kart gören Rüştü Reçber'in, topa göğüsle müdahale etti-ğini belirten Beşiktaş, karara itiraz etmişti. Profesyonel Disiplin Kurulu, Rüştü Reç-ber'in kırmızı kart ceza-sını oybirliği ile kaldı-rarak emsal bir karara imza atmıştı.

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