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Haberler Galatasaray G.Saray’a sert rakip

G.Saray’a sert rakip

Son maçta Ankaragücü’ne yenilen şampiyon adayı bugün Sivas’ı evinde saat 19.00’da ağırlayacak. Maçı yönetecek

G.Saray’a sert rakip

7.3.2021

Süper Lig'de şampiyonluk hesaplara yapan, ancak son oynadığı maçta Ankaragücü'ne deplasmanda yenilerek ağır bir yara alan Galatasaray bugün evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Karşılaşma beIN sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ankaragücü müsabakasında kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 1 maç ceza verdiği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Emre Taşdemir de bugünkü karşılaşmada kadroda yer alamayacak.

5 OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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