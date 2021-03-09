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’ın tadı kaçtı

Sarı kırmızılılar puan kayıpları ile birlikte Donk’un sakatlığı da sarsıldı. Hollandalı oyuncu en az üç hafta sahalarda olmayacak

Aslan’ın tadı kaçtı

9.3.2021

Süper Lig'de 8 haftalık galibiyet serisinin ardından üst üste puan kayıpları yaşayıp zirveden inen G.Saray'da moraller alt üst oldu. Sarı-kırmızılılar geçen haftaki Ankaragücü yenilgisinin ardından önceki gün de sahasında Sivasspor ile berabere kalmanın üzüntüsünü yaşarken sakatlıklar ve çıkan kartlar da belini büktü. Ankaragücü maçında Mostafa Mohamed'in atılmasına üzülen Aslan Falcao'nun gollerle dönmesine sevinse de bu kez Sivas mücadelesinde de Ryan Donk sakatlandı. 50. dakikada oyundan çıkarak yerini Luyindama'ya bırakan Hollandalı futbolcununu sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi. Ryan Donk'un yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

BELHANDA DA YOK
Aslan'da Belhanda'nın da Kayseri deplasmanı öncesinde cezalı duruma düşmesi Fatih Terim'in moralini bozarken tecrübeli teknik adam hafta boyunca yeni format üzerinde çalışma yapacak. Sivas maçında çok kritik hatalara imza Linnes'e de kulübe yolu gözükürken işlerin bir anda kötüye gitmeye başlaması sebebiyle hesaplar da karıştı. Kayseri sınavını çıkış maçı olarak gören Aslan, iki haftalık suskunluğa son vermenin planlarını yapıyor.

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