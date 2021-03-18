En degerliler kaleciler

SÜPER Lig'de uzun yıllardır kaleyi yerli isimlere emanet eden Trabzonspor ve Fenerbahçe bu alanda zirveyi paylaştılar. En değerli oyuncular sıralamasında ilk sırayı bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır alırken onu sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır takip etti. Önümüzdeki günlerde A Milli Takım'ın bir numarası içinde tatlı bir rekabet yaşanacak. Transfermarkt verilerine göre ilk iki sırayı ise kaleciler aldı. Trabzonspor'un kalecisi takım kaptanı Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro'luk (142 Milyon 809 Bin TL) değeri ile ilk sırayı alırken onu Fenerbahçe kalecisi Altay Bayndır 13 Milyon 500 Bin Euro (120 Milyon 495 Bin TL) takip etti.